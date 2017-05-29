ERGİN ATAMAN'DAN 'AYRILIK' AÇIKLAMASI
Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman hakkında çıkan 'ayrılık' iddiaları üzerine açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Odeabank'la olan sözleşmesi sona eren başantrenör Ergin Ataman, sarı-kırmızılı ekipte devam etmeyeceği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtirken, henüz kimse ile görüşmediğini söyledi.
Ergin Ataman yaptığı açıklamada, Galatasaray Odeabank'taki geleceğiyle ilgili çok sayıda haberin medyaya yansıdığını aktararak, "Ben şu anda tatildeyim ve hiç kimseyle bir görüşme yapmadım. Bana gelen bir talep de yok." dedi.
kaynak:sabah
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