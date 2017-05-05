ERGİN ATAMAN'A DESTEK GELDİ
Galatasaray yönetimi, Galatasaray Odeabank- Darüşşafaka maçında diskalifiye edilen başantrenör Ergin Ataman'a destek verdi.
Kulüp sitesinden yapılan açıklamada, "Rezaletin altına son imzayı hakemler atmıştır. Davit Blatt'in İngilizce küfürleri tebessümle karşılanıp, sohbetle yatıştırılırken, Türkiye'nin en başarılı koçu Ergin Ataman'ın itirazları hemen ve kabaca cezalandırılmıştır" denildi.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar