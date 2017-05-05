

Kulüp sitesinden yapılan açıklamada, "Rezaletin altına son imzayı hakemler atmıştır. Davit Blatt'in İngilizce küfürleri tebessümle karşılanıp, sohbetle yatıştırılırken, Türkiye'nin en başarılı koçu Ergin Ataman'ın itirazları hemen ve kabaca cezalandırılmıştır" denildi.











kaynak:sabah