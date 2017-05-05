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ergin ataman'a destek geldi

ERGİN ATAMAN'A DESTEK GELDİ

Galatasaray yönetimi, Galatasaray Odeabank- Darüşşafaka maçında diskalifiye edilen başantrenör Ergin Ataman'a destek verdi.

Tarih : 05 Mayıs 2017, 10:08
Puan Ver : Ergin Ataman'a Destek Geldi(9/10)14




Kulüp sitesinden yapılan açıklamada, "Rezaletin altına son imzayı hakemler atmıştır. Davit Blatt'in İngilizce küfürleri tebessümle karşılanıp, sohbetle yatıştırılırken, Türkiye'nin en başarılı koçu Ergin Ataman'ın itirazları hemen ve kabaca cezalandırılmıştır" denildi.


 


 


kaynak:sabah







Etiketler: Ergin  Ataman  A  Destek  Geldi    haber

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