ERGİN ATAMAN'A BÜYÜK JEST!
Başkan Dursun Özbek, Galatasaraylılığı ile bilinen koç Ergin Ataman'ı kulüp üyesi yapıyor. Öte yandan Euroleague vizesi alan Galatasaray Basketbol Takımı'nda "küçülmesi" beklenen bütçe artırılacak.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılılarda dün gece tarih yazan takımın mimarı koç Ergin Ataman'a büyük jest yapıyor. Galatasaraylılığı ile bilinen Ataman, başkan kontenjanından kulüp üyesi yapılacak.
Lig Radyo'ya konuşan Galatasaray Sicil Kurulu Başkanı Serdar Eder, Ergin Ataman'ın resmen Galatasaray Kulübü üyesi olacağını bildirdi.
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