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ergin ataman'a büyük jest!

ERGİN ATAMAN'A BÜYÜK JEST!

Başkan Dursun Özbek, Galatasaraylılığı ile bilinen koç Ergin Ataman'ı kulüp üyesi yapıyor. Öte yandan Euroleague vizesi alan Galatasaray Basketbol Takımı'nda "küçülmesi" beklenen bütçe artırılacak.

Tarih : 28 Nisan 2016, 11:32
Puan Ver : Ergin Ataman'a Büyük Jest!(7/10)4


Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılılarda dün gece tarih yazan takımın mimarı koç Ergin Ataman'a büyük jest yapıyor. Galatasaraylılığı ile bilinen Ataman, başkan kontenjanından kulüp üyesi yapılacak.



Lig Radyo'ya konuşan Galatasaray Sicil Kurulu Başkanı Serdar Eder, Ergin Ataman'ın resmen Galatasaray Kulübü üyesi olacağını bildirdi.








Etiketler: Ergin  Ataman  A  Büyük  Jest    haber

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