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ergin ataman taraftara kızıp sahayı terk etti

ERGİN ATAMAN TARAFTARA KIZIP SAHAYI TERK ETTİ

ultrAslan taraftar grubunun Ergin Ataman'a yönelik küfürlü tezahüratlarına diğer Galatasaraylı taraftarlar tepki gösterdi.

Tarih : 01 Nisan 2017, 12:48
Puan Ver : Ergin Ataman Taraftara Kızıp Sahayı Terk Etti(6/10)7


DİĞER TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ



ultrAslan taraftar grubunun Ergin Ataman'a yönelik küfürlü tezahüratlarına diğer Galatasaraylı taraftarlar tepki gösterdi.



ALKIŞLARLAR DESTEK



Ataman, karşılaşmada 5 dakika 3 saniye geçildikten sonra alınan mola sırasında sahaya gelerek, takımının başına geçti. Bu sırada aynı grup Ataman'a yönelik küfürlü tezahürat yaparken, diğer taraftarlar alkışlarla tecrübeli çalıştırıcıya destek verdi.



GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA



Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı takımın, THY Avrupa Ligi'nde Baskonia'ya 103-80 mağlup olduğu maç öncesinde başantrenör Ergin Ataman'a edilen küfürlerle ilgili açıklama yaptı.



Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, karşılaşma öncesinde ve maç sırasında yaşananların kendine "Galatasaraylı" diyen hiç kimsenin kabul edemeyeceği davranışlar olduğunun altı çizilirken, şu ifadeler kullanıldı:



"Galatasaray Erkek Basketbol Takımımızın başantrenörü Ergin Ataman, gerek kariyerinde elde ettiği başarılar, gerek Galatasaraylılığı ile bu camianın sembol isimlerindendir.



Bu gerçeği yok sayıp değerli koçumuza, Galatasaray'ı Galatasaray yapan tüm değerlere en ağır hakaretleri savuranların, kendilerini protesto eden aklı selim Galatasaray taraftarına saldıranların bu tribünlerde yeri yoktur.



Yaşanan olayların faillerinin belirlenmesi ve bir daha tekrarlanmaması için alınması gereken her türlü tedbirin alınacağından hiç kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın."



 



kaynak:sabah








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