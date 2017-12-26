ERGİN ATAMAN OYUNCULARINA PATLADI: KİMSENİN BUNA HAKKI YOK
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Banvit karşısında oyuncularının isteksiz bir görüntü çizdiğine değinerek, "Anadolu Efes'te oynayan hiçbir oyuncunun böyle görüntü vermeye hakkı olamaz" dedi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Anadolu Efes, sahasında Banvit'e 99-77 mağlup oldu.
ERGİN ATAMAN: AĞIR BİR MAĞLUBİYET OLDU
Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Ağır bir mağlubiyet oldu. Takımın son derece dirençsiz ve isteksiz görüntüsü vardı. Gerekli önlemleri alacağız. Anadolu Efes'te oynayan hiçbir oyuncunun böyle görüntü vermeye hakkı olamaz. Bizim açımızdan son iki hafta ağır oldu. Euroleague'deki performanstan sonra daha farklı bir Efes bekliyorduk. Bunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Ben de daha yeniyim ve oyuncuları tanımaya çalışıyorum. Ama benim için bu isteksizlik büyük sürpriz oldu" ifadelerini kullandı.
Lacivert-beyazlı oyuncu Stimac ise yenilgiden dolayı üzgün olduklarını ve zamanla kendilerini daha da geliştireceklerini söyledi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
- Başkan, Gemlik'in Nasıl Taşınacağını Anlattı: 8 Bin Konut Yapıp Riskli Binaları Taşıyacağız
- Tartışmalara Neden Olmuştu! Bakanlık Harekete Geçti Düzenleme Geliyor
- Hamsi Artık Lüks Oldu! Vatandaş Da Balıkçı Da Hayal Kırıklığına Uğradı
- Bakan Sarıeroğlu: Asgari Ücrette Herkesin Beklentisini Karşılayacağız
- Fotoğraflar Geldi, Elon Musk'ın Şakası Yok! Tesla Marka Aracını Uzaya Gönderiyor
SPOR HABERLERİ
- Ankara'da Gol Düellosunda Kazanan Osmanlıspor Oldu!
- Arda Kartal Hareketi Yaptı: Ben Beşiktaş'a Evet Dedim
- İsrail Takımından Ayrılan Milli Bisikletçinin Yeni Takımı Belli Oldu
- Amatör Maçta Kartopu Gerginliği! Polisler Güçlükle Araya Girdi
- Galatasaray'da Brezilyalı Fernando 4-5 Hafta Sahalardan Uzak Kalacak
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar