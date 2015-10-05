

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:







"Galatasaray Erkek Basketbol A Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın bugün Liv Hospital de yapılan kontrolleri sırasında, son üç aydır yaşadığı yoğun iş ve uçuş temposu nedeniyle vücut direncinin düşmesi sonucu pnömoni teşhisi kondu. Bu teşhis sonrasında hocamızın üç gün hastanede gözetim altında tutulmasına ve antibiyotik tedavisi uygulanmasına karar verildi. Ergin Ataman, Salı günü Beşiktaş'la oynanacak hazırlık maçında takımın başında bulunamayacak."