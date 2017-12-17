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Ergin Ataman geri dönüyor! İşte yeni takımı

ERGİN ATAMAN GERİ DÖNÜYOR! İŞTE YENİ TAKIMI

Ağustos 2016'da Milli Takımdan istifa ettiğini açıklayan, 2017'de ise Galatasaray'daki görevinden alınan başarılı koç Ergin Ataman, Anadolu Efes ile anlaşmaya vardı.

Tarih : 17 Aralık 2017, 06:10
Puan Ver : Ergin Ataman Geri Dönüyor! İşte Yeni Takımı(5/10)1

Tecrübeli çalıştırıcı Ergin Ataman, Anadolu Efes ile anlaştı. 51 yaşındaki koçun yarın İstanbul'a gelerek imza atması bekleniyor. Anadolu Efes'te ise Hırvat hoca Velimir Perasovic ile yollar resmen ayrıldı.

Ataman'ın başına geçeceği Anadolu Efes Basketbol Takımı, dün oynadığı THY Avrupa Ligi 12. hafta maçında ağırladığı İspanyol ekibi Baskonia'ya 82-81 mağlup oldu. Anadolu Efes organizasyondaki 9. mağlubiyetini yaşadı.

"SAMİMİ OLMAYAN YERLERDE AYRILIKLAR KAÇINILMAZ OLUR"

En son A Milli Erkek Takım ile Galatasaray Odeabank'ı aynı anda çalıştıran Ergin Ataman, önce Milli Takım'dan istifa ettiğini açıklamıştı.

Ergin Ataman daha sonra Sarı-Kırmızılı ekipteki görevinden alındı. Olaylı bir ayrılık geçiren Ataman, bu olay sonrası attığı tweet ile "Samimi olmayan yerlerde ayrılıklar kaçınılmaz olur, ihanet ise en ağırıdır" ifadelerini kullanmıştı. Galatasaray Kulübü takımın başına ise Erman Kunter'i getirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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