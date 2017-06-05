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ergin ataman, galatasaray'ın kararını bekliyor

ERGİN ATAMAN, GALATASARAY'IN KARARINI BEKLİYOR

Galatasaray Odeabank'ta sözleşmesi sona eren başantrenör Ergin Ataman, sarı-kırmızılı kulüpten henüz kendisine bir geri dönüş olmadığını söyledi.

Tarih : 05 Haziran 2017, 15:40
Puan Ver : Ergin Ataman, Galatasaray'ın Kararını Bekliyor(7/10)7


Ergin Ataman yaptığı açıklamada, sezonun tamamlanmasıyla birlikte Galatasaray Odeabank ile olan mukavelesinin de bittiğini hatırlatarak, "Gelecek sezonla ilgili herhangi bir gelişme olmadı. Henüz bir iletişimimiz yok." dedi.



Sarı-kırmızılı kulübün nasıl bir tercihte bulunacağını bilmediğini aktaran tecrübeli teknik adam, "Benim önceliğim Galatasaray. Şu anda sadece Galatasaray Kulübünün alacağı kararı bekliyorum." diye konuştu.



 



kaynak:sabah








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