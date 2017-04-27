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ergin ataman: fenerbahçe'yı kıskanıyorum

ERGİN ATAMAN: FENERBAHÇE'YI KISKANIYORUM

Bağcılar Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen ve moderatörlüğünü Yasin Dallı'nın yaptığı söyleşi programın konuğu Galatasaray Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman oldu.

Tarih : 27 Nisan 2017, 11:31
Puan Ver : Ergin Ataman: Fenerbahçe'yı Kıskanıyorum(8/10)10


Bağcılar Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen ve moderatörlüğünü Yasin Dallı'nın yaptığı söyleşi programın konuğu Galatasaray Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman oldu. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın, THY Avrupa Ligi play-off turunun 3. maçında Panathinaikos Superfoods'u yenerek seride durumu 3-0 yapıp üst üste 3. kez Dörtlü Final'e yükseldiğini hatırlattı.



Ergin Ataman, "Şu an 4'lü final oynamaya geçen yılın iki finalisti olan CSKA Moskova ve Fenerbahçe hak kazandı. Geçen sezon finalde Fenerbahçe CSKA'ya uzatmada kaybetmişti. Bu sezon rövanşı İstanbul'da alabilecek mi? Otoriteler Fenerbahçe'yi CSKA Moskova'nın önünde gösteriyor." dedi.

 



 



kaynak:sabah






Etiketler: Ergin  Ataman  Fenerbahçe    Kıskanıyorum    haber

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