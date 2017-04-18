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ergin ataman: fenerbahçe, final-four'a kalır

ERGİN ATAMAN: FENERBAHÇE, FİNAL-FOUR'A KALIR

Galatasaray Antrenörü Ergin Ataman, Panathinaikos - Fenerbahçe eşleşmesi için ilginç bir tahminde bulundu.

Tarih : 18 Nisan 2017, 17:29
Puan Ver : Ergin Ataman: Fenerbahçe, Final-Four'a Kalır(8/10)8


THY Euroleague'de play-off dışında kalan takımların antrenörleri çeyrek final serileri öncesi tahminlerini yaptı. İşte coachların görüşleri:



ERGİN ATAMAN (GALATASARAY ODEABANK): "FENERBAHÇE FINAL - FOUR'A GİDECEK"



"Real Madrid şu ana kadar normal sezonda oynadığı basketbolla şampiyonanın favorisi. Baskonia, CSKA Moskova'ya bu seride meydan okuyacak ama favorim CSKA Moskova. Olympiakos – Anadolu Efes yakın bir seri olacak. Olympiakos'un sakat oyuncuları geri dönemezse Anadolu Efes'in Atina'da bir maç kazanacağını düşünüyorum. Panathinaikos ev sahibi avantajına sahip olmasına rağmen Fenerbahçe'nin daha derin bir kadrosu var. Fenerbahçe, Atina'da bir maç kazanacak ve tecrübesiyle Final Four'a gidecek."



GEORGİOS BARTZOKAS (BARCELONA LASSA): "ANADOLU EFES ZOR BİR TAKIM"



"Real Madrid ev sahibi avantajına sahip ve kazanabilmeleri mantıklı. CSKA Moskova favori ama ne olacağını göreceğiz. Olympiakos eski takımım ve onları seviyorum. Umarım bir sonraki turda olabilirler ancak Anadolu Efes zor bir takım. Panathinaikos – Fenerbahçe serisi çok eşit. Bir tahminde bulunamam."



 



kaynak:sabah








Etiketler: Ergin  Ataman  Fenerbahçe  Final-Four  A  Kalır    haber

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