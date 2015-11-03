

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe'yi mağlup ettikleri mücadelenin ardından 360 kanalında yayınlanan Telegol'e açıklamalarda bulundu ve A Milli Takım'dan istifa etmesi gerektiğini söyleyen Aziz Yıldırım'a cevap verdi.







"AZİZ YILDIRIM DEDİKLERİNİ İSPAT ETSİN, İSTİFA EDERİM"







Milli takım kampında oyuncuların aklını çeldiği ve istifa etmesi gerektiğini söyleyen Yıldırım'a cevap veren Ataman, "Aziz Başkan kendi görüşünü söylüyor. Benim verdiğim tek cevap: Bu fikrin altında, Türk Milli Takımı'nda oyuncuların beyninin yıkandığı, oyuncular için transfer görüşmeleri yapıldığını söyledi Aziz Yıldırım. Bunun yapıldığını ispat etsin, anında istifa ederim. Aziz başkan için çok fazla bir şey söylemiyorum. Kendi fikirleridir. Karar verecek olan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Harun Erdenay ve Dursun Özbek'tir" ifadelerini kullandı