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ergenekon savcısından 1 dolar çıktı

ERGENEKON SAVCISINDAN 1 DOLAR ÇIKTI

Darbe girişimi soruşturmasında tutuklanan Ergenekon davasının savcısı Mehmet Ali Pekgüzel'in üzerinden 1 dolar çıktı. Savcı Pekgüzel, 1 doları bankadan para üstü olarak aldığını iddia etti.

Tarih : 18 Ağustos 2016, 14:16
Puan Ver : Ergenekon Savcısından 1 Dolar Çıktı(0/10)


Ergenekon davasının savcısı Mehmet Ali Pekgüzel, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltına alınmış ve 7 Ağustos'ta tutuklanıp Sincan T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na konulmuştu.



Savcı Pekgüzel'in üzerinde yapılan aramalarda cüzdanının içinde 1 dolar çıktı.



Pekgüzel, savunmasında 1 doları, 2013 yılında kredi kartının yurtdışı harcamalarını ödemek için verdiği paranın üstü olarak aldığını söyledi.








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