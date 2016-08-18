ERGENEKON SAVCISINDAN 1 DOLAR ÇIKTI
Darbe girişimi soruşturmasında tutuklanan Ergenekon davasının savcısı Mehmet Ali Pekgüzel'in üzerinden 1 dolar çıktı. Savcı Pekgüzel, 1 doları bankadan para üstü olarak aldığını iddia etti.
Ergenekon davasının savcısı Mehmet Ali Pekgüzel, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltına alınmış ve 7 Ağustos'ta tutuklanıp Sincan T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na konulmuştu.
Savcı Pekgüzel'in üzerinde yapılan aramalarda cüzdanının içinde 1 dolar çıktı.
Pekgüzel, savunmasında 1 doları, 2013 yılında kredi kartının yurtdışı harcamalarını ödemek için verdiği paranın üstü olarak aldığını söyledi.
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