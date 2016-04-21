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ERGENEKON KARARINA KEMAL KILIÇDAROĞLU'DAN YORUM


ERGENEKON KARARINA KEMAL KILIÇDAROĞLU'DAN YORUM
Tarih : 21 Nisan 2016, 15:33
Puan Ver : Ergenekon Kararına Kemal Kılıçdaroğlu'dan Yorum(5/10)5


CHP TBMM Grubu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında basına kapalı toplandı. Kılıçdaroğlu 3 saat süren toplantının çıkışında kuliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Ergenekon Davası'nda yerel mahkeme kararını bozan Yargıtay'ın kararını değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Geçmişte yaptığımız eleştirilerin ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. Her şeye rağmen bu ülkede adaletin olduğunu kabul etmemiz lazım. Yani adaletin demeyeyim de her şeye rağmen bu ülkede hakimlerin olduğunu kabul etmemiz lazım. Cesur, yürekli, hukukun üstünlüğüne inanan, haksızlıklara karşı karar alabilen hakimler Türkiye'nin önünü açıyor" diye konuştu.



Kılıçdaroğlu, "Bir Alman gazetecinin sınır dışı edilmesi söz konusu oldu. Bu konudaki değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine de CHP'nin her zaman düşünce ve basın özgürlüğünden yana olduğunu vurguladı.



"DOKUNULMAZLIKLAR KONUSUNU BÜTÜN AYRINTILARI İLE TARTIŞTIK'



Basına kapalı grup toplantısında dokunulmazlıklar konusunda milletvekilleri arasında bir fikir birliğinin ortaya çıkıp çıkmadığı da sorulan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



"Dokunulmazlıklar konusunu bütün ayrıntılarıyla tartıştık. Özellikle hukukçu arkadaşlarımız getirilen maddenin Anayasa'ya aykırılıkları üzerinde durdular. Önemli açıklamalar yapıldı hukukçu arkadaşlarımız tarafından. Bunun komisyonlarda dile getirilmesi, özellikle bakanların ve Sayın Başbakan'ın bu bağlamda kendi dokunulmazlıklarını da gündeme getirmelerinin ne kadar önemli olduğu vurgulandı. Ben, 'Sayın Davutoğlu, neden siz de benim dokunulmazlığımı kaldırın demiyorsun' dediğimde Sayın Başbakan, 'Yani suç mu işleyelim' diye bir açıklama yapmış. Sayın Davutoğlu'nun en yakınında olan bir hukukçuya danışmasını isterim; bu söz fezlekesi olan her milletvekilinin suçlu olduğunu kabul etmek anlamına gelir ki yargı kararı olmadan hiç kimseyi suçlu olarak tanımlayamayız. Ben yine aynı çağrımı yapıyorum. Sayın Davutoğlu eğer siz gerçekten de dokunulmazlıkları herkes için kaldırmak istiyorsanız, başta siz ve bakanlarınız gelin dokunulmazlıkları kaldırın, hep beraber kaldıralım ve gerçekten de 'Bu parlamentoda hırsızlık yapanların, yolsuzluk yapanların, rüşvet yiyenlerin yeri yoktur' diyelim."








Etiketler: Ergenekon  Kararına  Kemal  Kılıçdaroğlu  Dan  Yorum    haber

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