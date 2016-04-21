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ERGENEKON DAVASINDA KARAR


ERGENEKON DAVASINDA KARAR
Tarih : 21 Nisan 2016, 10:50
Puan Ver : Ergenekon Davasında Karar(8/10)6


Son Dakika Haberleri: Ergenekon Davası'nın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, emekli orgeneraller Şener Eruygur, Hurşit Tolon, HASAN Iğsız, emekli tuğgeneraller Veli Küçük, Levent Ersöz ile Yalçın Küçük, Doğu Perinçek, Tuncay Özkan, Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal'ın da aralarında olduğu 274 sanıklı Ergenekon Davasında Yargıtay son sözü söyledi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.



'İLKER BAŞBUĞU YÜCE DİVAN'DA YARGILANMALIYDI'



Yargıtay kararında eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral İlker Başbuğ'un, Yüce Divan'da yargılanması gerektiğine karar verdi ve bunu bozma gerekçesi yaptı. Yargıtay, Ergenekon terör örgütünün varlığına ilişkin somut delil ortaya konulamamasını da esastan bozma gerekçesi saydı.  Daire, hukuka aykırı dinlemeler, gizli tanık beyanları, MİT mensuplarının izinsiz dinlenmesi, aramaların hukuka aykırı yapılması gibi usul gerekçelerinin hepsini de bozma nedeni saydı. Daire Başkanı Eyüp Yeşil, yerel mahkemenin oluşumu nedeniyle bozma kararı verdikleri için beraat kararlarını onayamadıklarını da açıkladı.



Ümraniye'deki bir gecekonduda 27 el bombasının ele geçirilmesiyle başlayan Ergenekon davası, temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi heyetinin son sözü söylemesiyle 9 yıl sonra karara bağlanmış oldu.








Etiketler: Ergenekon  Davasında  Karar    haber

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