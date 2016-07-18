

Düzce'de, düzenlenen operasyonda CHP İstanbul Milletvekili ve dönemin Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'i Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklatan Ergenekon davasının savcılarından Osman Şanal, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Erzincan'daki Ergenekon davası savcılarından Osman Şanal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Şanal'ın Fatih Mahallesi'nde bulunan evinde arama yapan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, ikamette bulunan belge ve dökümanlara el koydu. Alınan bilgiye göre, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSYK) FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Düzce'deki operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6'sı savcı, 7'si hakim 13 kişinin ifadesinin alınması işlemi devam ediyor.







CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner ve emekli Orgeneral Saldıray Berk'in, "Ergenekon terör örgütü üyeliği" suçundan yargılandığı Erzincan'daki Ergenekon davasının savcılarından Osman Şanal'ın ifadesinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.







Soruşturma kapsamında diğer hakim ve savcıların ifadelerinin alınma işleminin devam ettiği, ayrıca hakkında gözaltı kararı bulunan bir cumhuriyet savcısının yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.