Gözaltına alınan Maçka İlçe Jandarma Komutanı Zabit Zengin'in kripto FETÖ'cülerden olduğu ve Eren'in şehit edilmesinden sonra operasyonu geciktirip teröristlere zaman kazandırdığı iddia edildi.

Trabzon'da gözaltına alınan Maçka İlçe Jandarma Komutanı Zabit Zengin'in Trabzon Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ediyor.

İKİ FARKLI UZMAN EKİP SORGULUYOR

Çarşamba günü gözaltına alınan teğmen Zengin'in TEM şubedeki sorgusuna iki farklı uzman ekibin girdiği öğrenildi. Zengin'in, PKK ve FETÖ örgütlerinde uzman olan ekip tarafından sorgusu devam ediyor.

ÇOK SAYIDA SUÇLAMAYLA KARŞI KARŞIYA

Star gazetesinden Şener Kılıç'ın haberine göre, Teğmen Zabit Zengin'e yöneltilen suçlamalar şöyle:

-Tunceli-Erzincan-Gümüşhane güzergahından gelen teröristlerin Maçka üzerinden bölgeye sızmasına izin verildi.

-PKK'lı teröristler kripto asker ve polislerden gelen istihbarat ve lojistik sayesinde bölgede çok sayıda silahlı eyleme imza attı.

-Kripto FETÖ'cülerden biri de Teğmen Zabit Zengin'di. Eren'in şehit edilmesinden sonra operasyonu geciktirip teröristlere zaman kazandırdı.

-Operasyona hazırlanan Jandarma Özel Harekat timlerinin bölgeye gelmesi engellendi. Özel timler 1 hafta sonra intikal ettiğinde teröristler kayıplara karışmıştı.

Kaynak: haberinburada