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eren erdem ak partili vekili bacağından ısırdı

EREN ERDEM AK PARTİLİ VEKİLİ BACAĞINDAN ISIRDI

CHP'li vekillerle AK Partililer arasında Meclis'te yaşanan arbede sırasında CHP'li Erdem'in, AK Parti'li Balta'yı ısırdığı ortaya çıktı.

Tarih : 12 Ocak 2017, 13:38
Puan Ver : Eren Erdem Ak Partili Vekili Bacağından Isırdı(7/10)5


Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmelerde gerginlik tırmanarak sürdü. Görüşmeleri aksatmakta kararlı olan CHP milletvekilleri, Meclis'te kavga çıkardı.



"EREN ERDEM AK PARTİLİ VEKİLİ ISIRDI"



CHP ile AK Parti vekillerinin birbirine girdiği sıralarda CHP'li bir vekilin AK Parti Trabzon milletvekili Muhammet Balta'yı bacağından ısırdığı iddia edildi. Balta, söz konusu iddiayı fotoğraflarla destekleyerek Twitter'dan paylaştı.



Gazeteci Cem Küçük bu iddiayı bir adım öteye taşıyarak söz konusu CHP'li vekilin Eren Erdem olduğunu savundu.



BÜTÜN AŞILARI YAPTIRDIM



Balta, twitter hesabından yaptığı açıklamada "Merak etmeyin bütün aşıları yaptırdım" dedi, bu açıklamanın ardından ısıran kişinin Eren Erdem olduğu ortaya çıktı.



 



kaynak:sabah








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