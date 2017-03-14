Eren Derdiyok Trabzonspor Maçında Yok!
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eren derdiyok trabzonspor maçında yok!

EREN DERDİYOK TRABZONSPOR MAÇINDA YOK!

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Eren Derdiyok'un sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Tarih : 14 Mart 2017, 17:22
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Galatasaray'ın geçtiğimiz cuma günü yaptığı antrenmanda Florya Metin Oktay Tesislerinin zemininde oluşan çukura ters basması sonucunda adalesinden sakatlanan Eren Derdiyok'tan kötü haber geldi. Eren, sakatlığı nedeniyle Galatasaray'ın cumartesi günü Trabzonspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Eren  Derdiyok  Trabzonspor  Maçında  Yok    haber

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