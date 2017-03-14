EREN DERDİYOK TRABZONSPOR MAÇINDA YOK!
Galatasaray'ın golcü futbolcusu Eren Derdiyok'un sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.
Galatasaray'ın geçtiğimiz cuma günü yaptığı antrenmanda Florya Metin Oktay Tesislerinin zemininde oluşan çukura ters basması sonucunda adalesinden sakatlanan Eren Derdiyok'tan kötü haber geldi. Eren, sakatlığı nedeniyle Galatasaray'ın cumartesi günü Trabzonspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
kaynak:sabah
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