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eren derdiyok, riekerink'e övgüler yağdırdı

EREN DERDİYOK, RİEKERİNK'E ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Galatasaraylı futbolcu Eren Derdiyok, çıktıkları her maçta kazanmak dışında bir düşüncelerinin olmadığını söyledi.

Tarih : 07 Kasım 2016, 15:45
Puan Ver : Eren Derdiyok, Riekerink'e Övgüler Yağdırdı(5/10)3


 Galatasaraylı futbolcu Eren Derdiyok, çıktıkları her maçta kazanmak dışında bir düşüncelerinin olmadığını söyledi.



Galatasaray dergisinin kasım ayı sayısında yer alan röportajında Eren, her maça galibiyet hedefiyle çıkmak durumunda olduklarını belirterek, "Kazanmalıyız ve bunu istiyoruz. Favori olan taraf biziz. Bu da çok güzel bir duygu. Rakip kim olursa olsun hep kazanmak için sahadayız. Bunu yapacak kapasiteye de sahibiz. Galatasaray'da kazanmak dışında bir ihtimal söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.



Rakiplerin çoğu zaman kendilerine karşı kapalı savunma ile oynadığına dikkati çeken sarı-kırmızılı futbolcu, "Bu durumda forveti topla buluşturmak zor oluyor. Bizim öncelikli görevimiz önde olmak. Forvet olarak 1-2 pozisyona girip değerlendirmek zorundasınız. 60 kere topla buluşmanız bir şey ifade etmiyor. Kale önünde iki pozisyon bulup değerlendirmek önemli. Takım oyunu da böyle oluyor." değerlendirmesinde bulundu.








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