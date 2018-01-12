Galatasaray'ın forvet oyuncusu Eren Derdiyok, TRT Spor ekranlarında açıklamalarda bulundu. Takımın son durumunu değerlendiren Eren, sezon sonunda şampiyon olacaklarını söyledi.

TERİM HAVA KATTI

Fatih Terim'in etkisi sorulurken, "İlk iki maçımızı oynadık ve Fatih Terim ile kazandık. Gelişiyle herkese hava kattı, herkesin yüzü gülüyor. Hocanın istediği tarz futbolu oynayarak iyi işler yapmak istiyoruz. Futbolda iniş çıkışlı dönemler oluyor. Düşüş yaşadım takım da biraz düştü ama ilk dönem iyi geçmişt, sson maçlar biraz zor geçti. Bundan ders çıkarmalıyız. İyi bir kadroya sahibiz. Şimdi Fatih Terim ile yakaldığımız hava ile hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

TUDOR'UN FELSEFESİ ÖYLEYDİ

Eski teknik adamları konusunda, "Tudor ile şahsım adına sıkıntı yaşamdım. Kendi tarzı vardı. Onun felsefesi buydu, istediklerini yapmaya çalıştık. Karar onun, doğru olup olmadığını kıyaslamak bize düşmez. Terim gelince çok şey değişti... Her şekilde tesisler, çalışanlar, stat... Bunu herkes hissetti. Çok iyi enerji alıyoruz. Karşılığını en iyi şekilde vermemiz lazım" sözlerini kullandı.

GOMIS İLE BİRBİRİMİZİ DESTEKLEDİK

Bafetimbi Gomis'e ayrı parantez açılması gerektiğini söyleyen Eren, "Gomis çok iyi oynadı. Bunu dile getirmek lazım. Her zaman onu destekledim o da beni destekledi. Çok oynayamadım. Çift forvet oynatmak hocanın kararı. Biz en iyi şekilde kendimizi hazırlıyoruz. Hoca 4-4-2 fırsatı verirse değerlendiririm. Elimizden geleni yapıyoruz" açıklamasını yaptı.

ARTIK KAZANMAK İSTİYORUZ

Büyük maçlarda kayıplar yaşanması üzerine, "Derbiler çok farklı... Geçmişte çok puan kaybettik. Bundan ders çıkarmak lazım. Her desbi farkılı olur. Bazılarında beraberliğe oynarsın bazılarını kesin kazanman gerekir. Taraftarı arkamıza alıp kazanmak istiyoruz" dedi.

FUTBOL TAKIM OYUN

Yeni transferlerinin karakterlerinin de çok iyi olduğu kaydeden tecrübeli futbolcu, "İyi kadronun yanında iyi karakterler buraya geldi. Çok iyi başlamıştık. Hırslıydık, sonra düşüş oldu demiyorum ama olabilir takım hiç pes etmedi. Gereksiz kayıplar oldu. Biraz kırgınlık oldu, daha iyi olabilirdi, yine de ilk devreyi iyi bitirdik sayılır" açıklamasında bulundu.

ELMANDER'İN HIRSI ÇOK İYİYDİ

Elmander ve Necati Ateş ile çalışmaktan onur duyacağını belirten Eren Derdiyok, "Yeni antrenörler çok büyük isimler. Küçükken bile takip ederdim bazılarına karşı da oynadım, hayrandık. Şİmdi de bize ayrdımcı olacaklar, çok şanslıyız ben de çok mutluyum. Elmander'in hırsı, verdiği enerjiyi yaşatabilmek öğrenebilmek mutluluk olur. Elmander bana katkı sağlar" dedi.

YÜZDE YÜZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Taraftara mesaj göndererek, "Şampiyonluk yarışı için iyi yoldayız. En büyük aday biziz. Şampiyonluk istiyoruz. Yüzde yüz şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Şampiyon Cimbom. Kalbim taraftarla" sözleriyle röportajını noktaladı

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Kaynak: haberinburada