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Eren, derbi öncesi Terim'in yüzünü güldürdü

EREN, DERBİ ÖNCESİ TERİM'İN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Eren Derdiyok, bugün yapılan antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

Tarih : 15 Mart 2018, 16:30
Puan Ver : Eren, Derbi Öncesi Terim'in Yüzünü Güldürdü(7/10)3

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki idmana koordinasyon ve sürat çalışmasıyla başlandı.

Daha sonra beşe iki dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde sınırlı alanda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

TAKIMLA ANTRENMANA KATILDI

Tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde koşu yapan Eren Derdiyok, antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.

Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 19.00'da Türk Telekom Stadı'nda taraftara ve medya mensuplarına açık olarak yapacağı antrenmanla tamamlayacak.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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