EREN BÜLBÜL'ÜN KATİLİNİN İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: HALKTAN DESTEK YOK SÜREKLİ KAÇIYORUZ
Vatandaşın ihbarıyla yakalanan Eren Bülbül'ün katili 'Aram' kod adlı terörist ilk ifadesinde, "Halktan destek yok sürekli kaçıyoruz. Yapılanmanın başında 'Roşad Ankara' kod adlı terörist var." dedi.
Giresun'da keşif yaparken vatandaş ihbarı sonucu önceki gün bölgede yakalanan PKK'lı teröristin ifadeleri ortaya çıktı.
YAPILANMANIN BAŞINDAKİ TERÖRİSTİN İSMİNİ VERDİ
Dereli ilçesine bağlı Kulakkaya Yaylası kırsalında yakalanan "Aram" kod adlı terörist Mustafa Tolucan'ın (25), bölgeye ağustosta geldiklerini, halktan destek bulamadıkları için sürekli yer değiştirdiklerini söylediği öğrenildi. 4 kişi oldukları belirlenen Giresun yapılanmasının başında "Roşad Ankara" kod adlı Rahman Sümer'in olduğu öğrenildi.
"TERÖRİST OLDUĞUNU ANLADIM, ARACA ALIP KAHVEYE GÖTÜRDÜM"
Bu arada köylülerin teröristi güvenlik güçlerine nasıl teslim ettiklerine dair detaylar da ortaya çıktı. Kepçe operatörü Dursun Ali Günlü, teröristi önceki gün Dereli ilçesi Kulakkaya yaylası çıkışında yolda yürürken gördüğünü söyleyerek, "Şantiye işçisi olduğunu işten atıldığını söyledi. Açım susuzum dedi. Başında puşu, ayağında mekap olduğu için terörist olduğunu anlamıştım. Ben de araca alıp köy kahvehanesine götürdüm. Orada yiyecek ve içecek verildi. İhbar sonrası da güvenlik güçleri gelerek teröristi yakaladı" dedi.Kaynak: Sabah
Kaynak: haberinburada
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