EREN BÜLBÜL'ÜN KATİLİ PKK'LI TERÖRİST GİRESUN'DA YAKALANDI
PKK'nın Karadeniz'de kış yapılanmasına karşı Giresun'da yürütülen operasyonlarda, 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden biri de kıskıvrak yakalandı.
PKK'nın Karadeniz'de kış yapılanmasına karşı Giresun'da yürütülen operasyonlarda dün gece Dereli ilçesine bağlı Kulakkaya Yaylası kırsalında bir terörist yakalandı.
EREN BÜLBÜL'Ü ŞEHİT EDEN GRUPTAN
Edilen bilgilere göre, bölücü terör örgütü üyesinin Trabzon'un Maçka ilçesinde Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ve 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün şehit olduğu saldırıya katıldığı bilgisine ulaşıldı.
Yakalanan PKK'lı terörist ile alakalı ise Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklamada bulundu.
SAVCILIKTAN AÇIKLAMA YAPILDI
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "23.10.2017 tarihinde saat 15.25 sıralarında ilimiz Dereli İlçesi Kulakkaya Yaylası bölgesinde ihbar üzerine şüpheli bir şahsın jandarma görevlilerince yakalandığı, yakalanan şahsın PKK terör örgütü Karadeniz yapılanmasına mensup 'Aram' kod adlı Mustafa Tolucan adlı bölücü terör örgütü mensubu olduğu Başsavcılığımızca ilgili terör örgütü mensubu hakkında gözaltı kararı verilmiş olup hakkında açılan adli soruşturma devam etmektedir" denildi.
Kaynak: haberinburada
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