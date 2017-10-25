Giresun'da yakalanan PKK'lı teröristle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Teröristin yayla yolunda karşılaştığı bir vatandaşa 'Beni işten çıkardılar. Karnım aç, bana yiyecek bulabilir misin?' dediği öğrenildi. Durumundan şüphelendiği teröristi köy kahvehanesine götüren vatandaş ise bu sırada jandarmaya haber verdi.

PKK'LI TERÖRİST, EREN BÜLBÜL'ÜN KATİLİ ÇIKTI

Giresun'un Dereli İlçesi Kulakkaya Yaylası'nda 'Aram' kod adlı PKK'lı terörist Mustafa Tolucan yakalandı. PKK'lı teröristin, dün saat 15.30 sularında ihbar üzerine yakalandığı, Trabzon'un Maçka İlçesi'nde 15 yaşındaki Eren Bülbül ile jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in şehit olduğu saldırıya karıştığı belirtiliyor.KARADENİZ YAPILANMASINDA, KOD ADI ARAM

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yakalanan şahsın PKK terör örgütü Karadeniz yapılanmasına mensup Aram kod adlı Mustafa Tolucan adlı bölücü terör örgütü mensubu olduğu, başsavcılığımızca ilgili terör örgütü mensubu hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, hakkında açılan adli soruşturma devam etmektedir denildi.

Bölgede, 4-5 kişilik bir grup oldukları tahmin edilen, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar sürüyor.

"KARNIM AÇ" DEYİNCE ŞÜPHELENİP KAHVEYE GÖTÜRMÜŞ

Giresun'un Dereli İlçesi Kulakkaya Yaylası'nda 'Aram' kod adlı PKK'lı terörist Mustafa Tolucan'ın yakalanması olayına ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Başına puşi takılı ve mekap ayakkabı giyimli terörist yayla yolunda karşılaştığı bir vatandaşa 'Ben bir şantiyede çalışıyordum. Beni işten çıkardılar. Karnım aç, bana yiyecek bulabilir misin?' dediği öğrenildi. Durumundan şüphelendiği teröristi köy kahvehanesine götüren ve burada beklemesini sağlayan vatandaş bu sırada Jandarma'ya ihbarda bulundu. Köye ulaşan jandarma ekipleri teröristi kıskıvrak yakaladı.

PKK'lı teröristin kahvehanede bekletildiği sırada çekildiği belirtilen fotoğrafı da ortaya çıktı. O fotoğrafta çay içerken görülen PKK'lı terörist bir süre sonra jandarma ekipleri tarafından yakalandığı belirtildi.GİRESUN VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Giresun Valiliği, Dereli ilçesine bağlı Kulakkaya Yaylası kırsalında vatandaşların ihbarı sonucu bir PKK'lının yakalandığını, terör unsurlarına yönelik mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

Giresun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "23 Ekim 2017 tarihinde saat 15.25 sıralarında 156 Jandarma imdat hattını arayan bir vatandaşımız tarafından Dereli ilçesi Kulakkaya Yaylası bölgesinde başında puşi takılı ve mekap ayakkabı giyimli şüpheli bir şahsın görüldüğü ihbarı yapılmıştır. İhbar üzerine jandarma tarafından belirtilen şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve Giresun ilimiz sınırlarında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarından olduğu anlaşılmıştır. Vatandaşlarımızın doğru ve zamanında ihbarları neticesinde teröristler bölgemizde barınamayacak, aynı duyarlılık sürdüğü müddetçe bölgemizde teröristler varlığını sürdüremeyecektir. Güvenlik kuvvetlerimiz ilimiz genelinde bütün terör unsurlarına yönelik mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam etmektedir" denildi.

Öte yandan Valilik vatandaşlara, "Yaşam malzemelerini yaylalardaki boş evlerden temin eden teröristlerin bölgemizde barınamaması maksadıyla tüm vatandaşlarımız tarafından boş yayla evlerinde gıda ve yaşam malzemeleri bırakmamaları önem arz etmektedir" uyarısında bulundu.

Kaynak: haberinburada