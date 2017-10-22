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Ereksiyonu bir hafta aralıksız sürdü, penisinin yarısı kesildi

EREKSİYONU BİR HAFTA ARALIKSIZ SÜRDÜ, PENİSİNİN YARISI KESİLDİ

Tayvan'da 52 yaşındaki erkek hasta, bir hafta devam eden ereksiyon nedeniyle acı içerisinde hastaneye başvurdu. Doktorlar, kanser teşhisi koyduğu hastanın penisinin yarısını kesti.

Tarih : 22 Ekim 2017, 01:40
Puan Ver : Ereksiyonu Bir Hafta Aralıksız Sürdü, Penisinin Yarısı Kesildi(10/10)6

Tayvan'da 52 yaşındaki erkek hasta, bir haftadır devam eden ereksiyon nedeniyle hastaneye başvurdu.

MESANE KANSERİ NEDENİYLE EREKSİYON YAŞADI

Acı içerisinde kıvranan hastaya yapılan muayene sonucu ereksiyonun cinsel uyarıdan kaynaklanmadığı, mesane kanseri nedeniyle ereksiyon yaşadığı anlaşıldı.

PENİSİNİN YARISI KESİLDİ

Kanserin hızla yayıldığı teşhisini koyan doktorlar, acı içerisinde kıvranan hastanın penisinin yarısını kesti. Penisinin yarısını kaybeden hastanın sağlık durumu normale döndü. Ancak kanser tedavisi için br süre kemoterapi görecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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