Ereğli Demir Çelik, Kamuoyu Aydınlatma Platformu`na yaptığı açıklamada, Standard & Poor's ile ilişkisini sonlandırdığını ifade etti.



Ereğli Demir Çelik, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, Standard & Poor's (S&P) ile ilişkisini sonlandırdığını ifade etti.



Ereğli Demir Çelik'ten KAP'a yapılan açıklamada, "Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Şirketimizin "BB" olan kredi notunu ve "Negatif" olan görünümünü teyit etmiştir. Şirketimizin talebi üzerine, Standard & Poor's firmasından alınan kredi derecelendirme hizmeti sona erdirilmiştir" denildi.







kaynak:yenişafak