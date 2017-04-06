EREĞLİ DEMİR ÇELİK S&P'DEN AYRILDI
Ereğli Demir Çelik, Kamuoyu Aydınlatma Platformu`na yaptığı açıklamada, Standard & Poor's ile ilişkisini sonlandırdığını ifade etti.
Ereğli Demir Çelik, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, Standard & Poor's (S&P) ile ilişkisini sonlandırdığını ifade etti.
Ereğli Demir Çelik'ten KAP'a yapılan açıklamada, "Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Şirketimizin "BB" olan kredi notunu ve "Negatif" olan görünümünü teyit etmiştir. Şirketimizin talebi üzerine, Standard & Poor's firmasından alınan kredi derecelendirme hizmeti sona erdirilmiştir" denildi.
kaynak:yenişafak
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