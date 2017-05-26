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Erdoğan:Talimatı Verdim, 'arena' İsimlerini Statlardan Kaldırıyoruz
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ERDOĞAN:TALİMATI VERDİM, 'ARENA' İSİMLERİNİ STATLARDAN KALDIRIYORUZ


ERDOĞAN:TALİMATI VERDİM, 'ARENA' İSİMLERİNİ STATLARDAN KALDIRIYORUZ
Tarih : 26 Mayıs 2017, 16:54
Puan Ver : Erdoğan:Talimatı Verdim, 'arena' İsimlerini Statlardan Kaldırıyoruz(6/10)4


Önder İmam Hatip Gençlik Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Talimatı verdim, 'arena' isimlerini statlardan kaldırıyoruz" dedi.



Mesleki eğitim sistemimizin tamamını felç etme  pahasına imam hatiplere uygulanan ayrımcılık ayıbını unutmadık, unutmayacağız" diyen Erdoğan,"Öğrencilerin zorla imam hatiplere  kaydedildiği, okulların zorla imam hatiplere dönüştürüldüğü gibi haberler  yalandır, yanlıştır, kasıtlıdır, çarpıtmadır" ifadelerini kullandı.



 



kaynak:milliyet








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