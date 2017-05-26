ERDOĞAN:TALİMATI VERDİM, 'ARENA' İSİMLERİNİ STATLARDAN KALDIRIYORUZ
Önder İmam Hatip Gençlik Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Talimatı verdim, 'arena' isimlerini statlardan kaldırıyoruz" dedi.
Mesleki eğitim sistemimizin tamamını felç etme pahasına imam hatiplere uygulanan ayrımcılık ayıbını unutmadık, unutmayacağız" diyen Erdoğan,"Öğrencilerin zorla imam hatiplere kaydedildiği, okulların zorla imam hatiplere dönüştürüldüğü gibi haberler yalandır, yanlıştır, kasıtlıdır, çarpıtmadır" ifadelerini kullandı.
kaynak:milliyet
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