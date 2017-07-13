ERDOĞAN'LA RÖPORTAJ YAPAN BBC MUHABİRİNDEN ÖVGÜ DOLU SÖZLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı röportajı değerlendiren BBC muhabiri Zeinab Badawi, "Boş laf etmiyor, kendine bir hayli güveni var, gerçek bir cumhurbaşkanı gibi davranıyor." diyerek övgüler yağdırdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBC'den Zeinab Badawi'ye verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Görüşmenin ardından Badawi ise röportajla ilgili bazı değerlendirmeler yaptı.
Erdoğan'ın açıklamaları dünya basınında geniş yer bulurken, BBC muhabiri röportaja ilişkin değerlendirmelerde bulundu. BBC'de yayınlanan GMT programının canlı yayın konuğu olan Zeinab Badawi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayranlıkla bahsetti.
"BOŞ LAF ETMİYOR, GERÇEK BİR CUMHURBAŞKANI GİBİ DAVRANIYOR"
Badawi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı röportajı şu sözlerle değerlendirdi:
"Çok direkt bir tavrı var, çok güçlü bir şekilde odaklanıyor ve bakışları hiç bölünmüyor, boş laf etmiyor, kendine bir hayli güveni var, gerçek bir cumhurbaşkanı gibi davranıyor, kendisine eşlik eden çok sayıda kişi oldukça ilgili ve bunların hiçbirisi; kullandığı aklı başında, sağlam ve çok renkli lisanıyla tezat teşkil etmiyor."
Kaynak: haberinburada
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