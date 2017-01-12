ERDOĞAN'LA PUTİN GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le Suriye ve Astana sürecini ele aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.
Görüşmede, ikili ilişkiler ve Suriye meselesi ele alındı. Suriye'de ateşkesin ülke geneline yaygınlaştırılmasıyla ilgili meseleleri konuşan iki lider, soruna siyasi çözüm bulma çerçevesinde Astana süreci hakkında da görüş alışverişinde bulundu.
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