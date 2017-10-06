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Erdoğan'la görüşen aşiret liderleri Barzani'ye karşı birleşti

ERDOĞAN'LA GÖRÜŞEN AŞİRET LİDERLERİ BARZANİ'YE KARŞI BİRLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ankara'da görüşen aşiret liderleri Barzani'ye karşı birleşti. Görüşme sonunda açıklama yapan aşiret liderleri "Cumhurbaşkanımızı destekliyoruz" diyerek saflarını belli etti.

Tarih : 06 Ekim 2017, 09:20
Puan Ver : Erdoğan'la Görüşen Aşiret Liderleri Barzani'ye Karşı Birleşti(6/10)2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden bazı kanaat önderleri Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) gayrimeşru referandumun, kesinlikle bölgedekilerin hayrına sonuçlar doğurmayacağı, bu girişimin coğrafya üzerinde hain emelleri olan kesimlerin oyunu olduğu üzerinde mutabık kaldı.

ERDOĞANLA BİR ARAYA GELDİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden bazı kanaat önderlerini kabul etti.

Yaklaşık 2,5 saat süren kabulün ardından Van Ertuşi aşireti lideri İskender Ertuş, Van Küresünni aşiretinden Mustafa Kaçmaz, Şırnak Tatar aşireti lideri Aslan Tatar, Şırnak Goyan aşireti lideri Hazım Babat ile Mardin Kahramanlar aşireti lideri Hadi Kahraman, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenledi. Ortak bildiriyi, İskender Ertuş okudu.

KENDİ GÖRÜŞLERİNİ DE İFADE ETTİLER

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşayan ve birbirlerine güçlü akrabalık bağlarıyla bağlı toplum kesimlerinin temsilcisi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misafiri olduklarını söyleyen Ertuş, toplantıda hem Erdoğan'ın değerlendirmelerini dinleme hem de kendi görüşlerini özgürce ifade etme imkanı bulduklarını belirtti.

CUMHURBAŞKANIMIZI DESTEKLİYORUZ

Kararlı duruşu sayesinde, bölücü terör örgütünün yıllarca Türkiye'ye yaptığı kötülüklerin ve bölge insanına uyguladığı zulmün sona ermesini sağladığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiğini vurgulayan Ertuş, "Aynı şekilde, bölgemizde yaşanan gelişmeler konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ortaya konan duruşu desteklediğimizi, birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz ve ortak geleceğimiz etrafındaki bütünleşme irademizi güçlü şekilde belirttik." dedi.

Ertuş, şunları kaydetti:

"Kuzey Irak'ta yaşanan referandumun, kesinlikle bölgedeki kardeşlerimizin hayrına sonuçlar doğurmayacağı, bu girişimin coğrafyamız üzerinde hain emelleri olan kesimlerin oyunu olduğu üzerinde mutabık kaldık. Milletimize, bayrağımıza, vatanımıza ve devletimize bağlılığımızı namusumuz olarak gördüğümüzü, bu değerlerimize yönelik en küçük tehdidi ve saldırıyı kabul etmeyeceğimizi, böyle bir teşebbüse gerekirse canımız pahasına karşı koyacağımızı Sayın Cumhurbaşkanımıza ifade ettik."

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Ertuş, gerek bölgedeki şehirlere gerçekleştirdiği ziyaretlerde gerekse Ankara'da defalarca kanaat önderleriyle bir araya gelen, Türkiye'nin ve bölgenin sıkıntılarını, sorunlarını, çözüm yollarını istişare eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, daveti için teşekkür etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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