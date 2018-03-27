ERDOĞAN'LA DİYALOĞUNU ANLATTI: 'BANA HAVA ATIYORSUN' DEYİP SÖZ İSTEDİ
Konya'da Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen '2017 Konya Ekonomi Ödülleri' törenine katılan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aralarında geçen diyaloğu anlattı. Hisarcıklıoğlu, Erdoğan'ın "Gelip bana hava atıyorsun, 1,5 milyon üyem var diye. Bana her bir üye için bir istihdam sözü vereceksin" dediğini söyledi.
ERDOĞAN VE HİSARCIKLIOĞLU ARASINDAKİ DİYALOG
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Konya'da Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen '2017 Konya Ekonomi Ödülleri' törenine katıldı. İstihdam üzerindeki vergi yüküne değinen Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:
"Türk iş dünyası olarak en büyük şikayetimiz, istihdam üzerindeki vergi yükleridir. Burda da dünyada şampiyonuyuz. İstihdam üzerindeki vergi yüklerinde dünya birincisiyiz. Her yıl bir sefer Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar, oda başkanları bir araya geliriz. Burada Sayın Cumhurbaşkanıma, 'istihdam üzerindeki yükler konusunda dünya birincisiyiz', dedim. Zor bir dönem geçiriyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimiyle karşı karşıyayız. Bütün dünya ekonomi çökecek dedi, biz çökertmeyeceğiz, ekonomiyi kalkındıracağız bir başarı hikayesi yazacağız; ama senden bir talebimiz var, dedim. İstihdam üzerindeki vergi yüklerini indirin. Ben bunu der demez, 'Dur bir dakika Rifat' dedi. 'Tamam indireyim size yardımcı olayım; ama sen bana ne taahhüt edeceksin? 'dedi. 'Ne istiyorsunuz', dedim. 'Gelip bana hava atıyorsun, 1,5 milyon üyem var diye. Bana her bir üye için bir istihdam sözü vereceksin' dedi. 2017'de, tarihimizde ilk defa bir yılda yeni 1,5 milyon istihdam sağladık"
Kaynak: haberinburada
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