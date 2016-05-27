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ERDOĞAN'IN ZİYARETİNDE HAREKETLİ ANLAR


ERDOĞAN'IN ZİYARETİNDE HAREKETLİ ANLAR
Tarih : 27 Mayıs 2016, 16:08
Puan Ver : Erdoğan'ın Ziyaretinde Hareketli Anlar(8/10)5


Kırşehir'de 29'uncu Ahilik Haftası kutlamalarının resmi töreni öncesi Ankara'dan helikopterle Kırşehir'e gelerek Ahi Stadı'na inen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı burada Vali  Necati Şentürk,  AK Parti  Kırşehir milletvekilileri Mikail Arslan, Salih Çetinkaya Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci karşıladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, geniş güvenlik önlemleri altında geldiği Kırşehir'de, programda olmamasına karşın Belediyeyi ziyaret ettikten sonra, Cuma namazını  Ahmet Yesevi Camisi'nde kıldığı sırada Fadime Kahraman, Arife Pamuk ve Nazlı Çalışkan adlı kadınlar, çocuklarıyla  caminin hemen yanı başındaki 7 katlı Gökbulut apartmanın  çatısına çıktılar. Kocası  Mikail Ayaz Kahraman'ın cezaevinde olduğunu söyleyen Fadime Kahraman ve  yanındaki 2 kadın ile çocukları polisler, "Seni Cumhurbaşkanımızla görüştüreceğiz” diyerek ikna edip, çatıdan güçlükle indirdiler.








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