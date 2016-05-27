

Kırşehir'de 29'uncu Ahilik Haftası kutlamalarının resmi töreni öncesi Ankara'dan helikopterle Kırşehir'e gelerek Ahi Stadı'na inen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı burada Vali Necati Şentürk, AK Parti Kırşehir milletvekilileri Mikail Arslan, Salih Çetinkaya Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci karşıladı.







Cumhurbaşkanı Erdoğan, geniş güvenlik önlemleri altında geldiği Kırşehir'de, programda olmamasına karşın Belediyeyi ziyaret ettikten sonra, Cuma namazını Ahmet Yesevi Camisi'nde kıldığı sırada Fadime Kahraman, Arife Pamuk ve Nazlı Çalışkan adlı kadınlar, çocuklarıyla caminin hemen yanı başındaki 7 katlı Gökbulut apartmanın çatısına çıktılar. Kocası Mikail Ayaz Kahraman'ın cezaevinde olduğunu söyleyen Fadime Kahraman ve yanındaki 2 kadın ile çocukları polisler, "Seni Cumhurbaşkanımızla görüştüreceğiz” diyerek ikna edip, çatıdan güçlükle indirdiler.