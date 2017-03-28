

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın anayasa değişikliği teklifinde “Meclis'i fesih yetkisi” olmadığı iddiasını sürdürüyor. Ancak tartışma konusu yetki, Meclis'teki Anayasa tartışmaları sırasında AKP'liler tarafından da bizzat dile getirilmiş.







BirGün'den Uğur Koç'un haberine göre, AKP'lilerin anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri sırasında bazı AKP'li vekiller, ‘fesih yetkisi' kavramını kullanması üzerine arkadaşları tarafından uyarılmış. Hatta bu yetkinin teklifte bulunmadığını savunmasına rağmen Meclis'in hangi koşullarda feshedildiğini anlatmaya çalışan AKP'li vekiller bile mevcut. Anayasa teklifi yazım sürecinde aktif rol üstlenen MHP Milletvekili Mehmet Parsak söz konusu yetkiyi ‘fesih' kavramıyla ifade edenlerden.







kaynak:t24