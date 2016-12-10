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erdoğan'ın yerel para birimi çağrısı d-8'i memnun etti

ERDOĞAN'IN YEREL PARA BİRİMİ ÇAĞRISI D-8'İ MEMNUN ETTİ

Gelişen 8 Ülke Ekonomik İşbirliği Örgütü (D-8) Genel Sekreteri Seyid Ali Muhammed Musavi, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran ile Türkiye'nin ticarette yerel para birimlerini kullanma çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Tarih : 10 Aralık 2016, 13:14
Puan Ver : Erdoğan'ın Yerel Para Birimi Çağrısı D-8'i Memnun Etti(9/10)6


Gelişen 8 Ülke Ekonomik İşbirliği Örgütü (D-8) Genel Sekreteri Seyid Ali Muhammed Musavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD dolarının son birkaç yıldır güçlendiğini, D-8 ülkelerinin bu durumdan kendi yapısal dinamiklerine bağlı olarak farklı oranlarda etkilendiğini söyledi.



Doların önümüzdeki dönemde de güçlenmeye devam edebileceğini, bunun gelişmekte olan ülkeler üzerindeki finansman baskısını arttırabileceğini dile getiren Musavi, "Bu kapsamda kendi aramızda yerel para birimlerimizle ticaret yapmak, bizleri ileride oluşacak kur risklerine karşı önemli ölçüde koruyacaktır." ifadesini kullandı.



D-8'in 3,7 trilyon dolarlık ekonomik hacimle dünya ekonomisinin en önemli işbirliklerinden biri olduğuna dikkati çeken Musavi, bu ekonomik gücü ticari ve mali işbirliğiyle beslemek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını anlattı.



 



kaynak:ahaber








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