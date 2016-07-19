ERDOĞAN'IN YAVERİ SAHTE KİMLİKLE ANTALYA'DA YAKALANDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın havacı yaveri Yarbay Erkan Kıvrak'ın, Antalya'daki bir otelde yakalandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın havacı yaveri Yarbay Erkan Kıvrak'ın, Antalya'daki bir otelde sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındıktan sonra Ankara'ya gönderildiği ortaya çıktı.
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