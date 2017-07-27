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ERDOĞAN'IN YARDIMCI DOÇENTLİK ÇAĞRISI SONRASI YÖK'TEN İLK ADIM


Erdoğan'ın Yardımcı Doçentlik Çağrısı Sonrası YÖK'ten İlk Adım
Tarih : 27 Temmuz 2017, 16:40
Puan Ver : Erdoğan'ın Yardımcı Doçentlik Çağrısı Sonrası Yök'ten İlk Adım(5/10)1

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yardımcı doçentlik ile ilgili açıklamasından sonra bir çalışma grubu oluşturulmasına karar verdiklerini ve çalışmalara hızlı bir şekilde başladıklarını belirtti.

Saraç, İslam dünyasında yükseköğretim sistemleri ve üniversiteler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla YÖK tarafından Bilkent Otel'de "İslam Dünyasının Yükseköğretim Alanını Oluşturmak" temasıyla düzenlenen İslam Ülkeleri Rektörleri Forumu'nun sonuç bildirgesini açıkladıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURUMASINA KARAR VERDİK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yardımcı doçentlik ile ilgili açıklamalarının anımsatılması üzerine Saraç, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bu husustaki açıklamasından sonra aynı gün, yani dün bir çalışma grubu oluşturulmasına karar verdik ve çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık. Çok yakın bir süre içinde konuyu zamana yaymadan somut bir önerinin oluşacağını burada söylemek isterim. Buradaki öncelik yardımcı doçentlik mevcut sistemdekilere hiçbir şekilde olumsuz etkisinin olmaması, bu yönde atılacak adımın yükseköğretim sistemine yeni bir soluk getirmesi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da zaten bu husustaki sözleri bu yeni bir heyecan yeni bir soluk getirilmesi yönünde çok olumlu bir yönlendirmedir."

Saraç, mevcut yardımcı doçentlerin hiçbir mağduriyet yaşamamaları ve kazanımlarını kaybetmemeleri için azami dikkat edileceğini de kaydetti.

ERDOĞAN, "GÖZDEN GEÇİRİN" ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, İslam Dünyası Yükseköğretim Alanının Oluşturulması Toplantısı'nın açılış oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üniversitelerimiz arasında tecrübe paylaşımını ve öğrenci hareketliliğini artırmamız gerekiyor. YÖK Başkanımızdan 'Mevlana' programını 'Erasmus' benzeri bir program haline dönüştürmesini rica ediyorum. Değişim programının sadece bununla sınırlı kalmaması ve ortak diploma programlarının da devreye alınması şarttır. Hala YÖK'ün 250'ye aşkın ortak diploma programı bulunuyor. YÖK Başkanımızdan ricam, en az 15 üniversitemizin, lisans, yüksek lisans ve doktorada ortak diploma çalışmasını başlatmasıdır. " çağrısında bulundu.

Erdoğan konuşmasında YÖK'e "yardımcı doçentliğin" gözden geçirilmesi talimatını vererek, "Allah aşkına şu yrd. doç'luk olayı nedir ya bunu gözden geçirin. Dünyanın kaç yerinde var bunu da söyleyin. Pek görmüyorum. Bunu birileri birilerini oyalamak için yapmışlar. " dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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