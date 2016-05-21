

Dokunulmazlıkların kaldırılması için gerekli 330 oy'a ulaşılamayacağına inanan Kılıçdaroğlu, HDP ile birlikte son ana kadar tasarıya red oyu verdi. Ancak işin referanduma kadar gideceğini anlayınca halkla yüzleşmekten korktu ve tavır değiştirdi. Kılıçdaroğlu, son turda yakın arkadaşlarını organize ederek evet oyu verdi







TBMM Genel Kurulu dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmeleri için dün toplandı. İlk turda oylama sonuçlarının referandumu göstermesi ve bunun siyasi faturasının ağır olacağını gören CHP, kısmi destek verdi ve teklif 376 oyla Meclis'ten geçti.







CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dokunulmazlıklar konusunda AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu anayasa değişikliği teklifine ilişkin ilk yaptığı açıklamada, “evet" oyu kullanacaklarını söyledi. CHP lideri, “Dokunulmazlıkların kalkmasını istiyoruz. Siyasetçi bedel öder. Biz de bedel ödemekten korkmuyoruz. Anayasa'ya aykırı bir düzenleme geliyor. Bunu biliyoruz ama buna 'evet' diyoruz. Demokrasi için bir bedel ödenecekse öderiz" dedi







16 GÜNDE FİKİR DEĞİŞTİRDİ







2 Mayıs'ta da Meclis Anayasa Komisyonu'nda dokunulmazlık teklifi AK Parti, CHP ve MHP'nin oyları ile geçti. Görüşmelerde, CHP Anayasa Komisyon Üyesi Bülent Tezcan da teklife evet oyu vereceklerini açıkladı. Ancak, dokunulmazlıklar kaldırılsın diyen CHP, 16 gün sonra karar değiştirerek teklifin Genel Kurul'a geldiği ilk tur oylamasında ret oyu verdi. Teklifin 330'un altında kalmasını uman ve HDP'lilerle birlik görüntüsü çizen CHP, umduğunu bulamadı. TBMM Genel Kurulu'nda, dokunulmazlıklarla ilgili anayasa değişikliği teklifinin geneli 348, 1. maddesi üzerinde 350, 2. maddesi ise 357 kabul oyu bularak referanduma işaret etti.







KILIÇDAROĞLU NE DİYECEKTİ







Oylama sonuçları, CHP'nin teklife kısmi destek verdiğini gösterdi. Gizli yapılan oylamanın sonuçları değerlendirildiğinde; AK Parti 316, MHP 40 milletvekiliyle oylamaya evet dediyse CHP 20 oyla destek vermiş oldu. CHP'nin bu tavır değişikliği ise kulislerde şöyle yorumlandı:







Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “milleti" işaret etmesi üzerine CHP halka referandumda ne diyeceğini bilemedi. CHP, referandumda yüksek oranla “evet" oyu çıkması halinde siyasi hezimet yaşayacağını değerlendirdi. Bu sonuca, bugüne kadar yapılan anketlerde halkın dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin büyük talebi nedeniyle ulaşıldı.







HDP İLE AYNI SAFTA







Oylamalarda HDP ile yan yana duran bir profil sergileyen CHP, referandum süreci boyunca da “HDP ile yan yana durdunuz, onun için referanduma gidiliyor" suçlamasıyla karşı karşıya kalacaktı. Tüm bu seçeneklerin oylama sonucunu değiştirdi. CHP'nin millete gitmeyi göze alamadığı için teklifin referandumun üzerinde bir oyla geçmesi amacıyla kısmi destek verdiği değerlendirildi.