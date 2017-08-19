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ERDOĞAN'IN SEÇİM ÇAĞRISI SONRASI PANİĞE KAPILAN MERKEL'DEN HADDİNİ AŞAN AÇIKLAMA


Erdoğan'ın Seçim Çağrısı Sonrası Paniğe Kapılan Merkel'den Haddini Aşan Açıklama
Tarih : 19 Ağustos 2017, 12:20
Puan Ver : Erdoğan'ın Seçim Çağrısı Sonrası Paniğe Kapılan Merkel'den Haddini Aşan Açıklama(5/10)1

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'daki genel seçimler için Türkiye kökenli seçmenlere "Türkiye düşmanı Hristiyan Demokratlar, SPD ve Yeşiller'e oy vermeyin" çağrısına Berlin'den peş peşe hadsiz açıklamalar geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel çağrı için "Ulusal eğemenliğimize eşi benzeri görülmemiş bir müdahale" dedi. SPD lideri Martin Schulz'un yorumu ise "Erdoğan ölçüyü iyice kaçırdı." oldu.

PEŞ PEŞE HADSİZ AÇIKLAMALAR GELDİ

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, RedaktionsNetzwerk medya grubuna yaptığı açıklamada, "Erdoğan'ın Almanya'daki seçim kampanyasına müdahale etmesi, Alman halkını birbirine düşürmeye çalıştığını gösteriyor" dedi.

Erdoğan'ın sözlerine SPD (Sosyal Demokrat Parti) lideri Martin Schulz da bir tweet ile tepki gösterdi.

"Erdoğan ölçüyü tamamen kaçırdı" diyen Schulz ayrıca, "Özgür ve demokratik Türkiye için mücadele edenlerin daha da çok yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'A MERKEL'DEN DE YANIT GELDİ

Erdoğan'ın sözlerine Almanya Başbakanı Merkel'den de yanıt geldi. Herford'da parti mitingi sırasında konuşan Merkel, "Türkiye kökenliler de dahil tüm Alman vatandaşlarının özgür seçim hakkı vardır. Hiçbir müdahaleye müsamaha göstermiyoruz" dedi.

İstanbul'da Cuma namazı sonrası camiden çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye ile ilgili açıklamalarının sorulması üzerine şu yanıtı vermişti:

"Türkiye'nin tansiyon düşürme noktasında herhangi bir sorumluluğu yoktur. Eğer bu konuda sorumluluk aranıyorsa bunun baş sorumlusu Almanya'nın ta kendisidir.

"Almanya şu ana kadar kendi iç siyasi çekişmelerini sürekli olarak Türkiye ile ve diğer bazı AB ülkelerini de yanına almak suretiyle bu sürece taşımıştır. Almanya, AB müktesebatına uymayan bir ülke konumuna düşmüştür."

"BUNLARA OY VERMEYİN" ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Erdoğan daha sonra, Almanya'da 24 Eylül'de yapılacak genel seçimlerle ilgili olarak, bu ülkede yaşayan Türklere çağrıda bulunarak, "Almanya'daki bütün soydaşlarıma diyorum ki sakın bir yanlışa düşüp de Ne Hristiyan Demokratları ne SPD'yi (Sosyal Demokrat Parti) ne Yeşilleri desteklemeyin. Bunların hepsi Türkiye düşmanıdır" demişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel bu hafta ülkesinin "Türkiye ile Gümrük Birliği'ni genişletme çalışmalarını şu an için takip etmeyi düşünmediğini" söylemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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