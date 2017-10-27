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ERDOĞAN'IN ŞAHİTLİK YAPTIĞI NİKAHI GÖKÇEK YERİNE KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA AK KIYDI


Erdoğan'ın Şahitlik Yaptığı Nikahı Gökçek Yerine Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak Kıydı
Tarih : 27 Ekim 2017, 00:10
Puan Ver : Erdoğan'ın Şahitlik Yaptığı Nikahı Gökçek Yerine Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak Kıydı(7/10)3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski AK Parti Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nın oğlunun Ankara'da gerçekleşen nikahında şahitlik yaptı.

KÜLLİYE'DEN SONRA NİKAH'IN YAPILDIĞI OTELE GEÇTİ

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulleri sonrası, Muhammed Seyda ve Kübra Bedevioğlu çiftinin nikah töreni için Sheraton Otel'e geçti.

NİKAHI KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANI KIYDI

Nikahın kıyıldığı otel, Çankaya Belediyesi alanında olmasına ve bu tür protokol nikahlarını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in kıymasına rağmen, bu nikahı Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak kıydı.

ERDOĞAN VE AKSU ŞAHİT OLDU

Nikahta, Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu çiftin nikah şahidi oldu.

GÖKÇEK'İN YERİNE MUSTAFA AK MI GELİYOR

CHP'li Çankaya Belediyesi'ne bağlı bir bölgedeki nikahı, Ankara'nın diğer ucundaki Keçiören Belediye Başkanı'nın kıyması, akıllara "Gökçek'in yerine Ak mı geliyor sorularını getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebiyle istifa edeceğini açıklayan ve bu cumartesi de istifa dilekçesini verecek olan Gökçek'in yerine üç isim öne çıkıyordu. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tirkayi, Keçirören Belediye Başkanı Mustafa Ak veya Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın, önümüzdeki hafta Gökçek'in koltuğuna oturması bekleniyor. Haberler.com

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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