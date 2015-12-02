

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Paris'teki İklim Değişikliği Zirvesi'nde “Türkiye'nin DAEŞ ile petrol alışverişi olduğu ispat edildiği anda istifa ederim. Rusya ispat edemezse Putin o makamda durur mu?” şeklinde yaptığı açıklamaya dün Kremlin'den cevap geldi.







CEVAP VEREMEDİ







Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Moskova elindeki verileri ortaya koymaya hazır mı?” sorusuna karşılık “Mevcut durumda önemli olan, bu bilgiye sahip olmak ve onu bir şeyleri ispat etmek için değil, terörle mücadelede kullanmaktır. Bu bilgi terörle mücadelede kullanılıyor” dedi ve böylelikle Putin'in Erdoğan'ın petrol restini görmeyeceğini ilan etti.