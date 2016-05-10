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erdoğan'ın restinden sonra ab alternatif arayışında

ERDOĞAN'IN RESTİNDEN SONRA AB ALTERNATİF ARAYIŞINDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Biz yolumuza gidiyoruz, sen de yoluna git” restinin ardından mülteci anlaşmasının bozulacağından endişe eden AB, Yunan adalarını içeren alternatif arayışına girdi.

Tarih : 10 Mayıs 2016, 09:10
Puan Ver : Erdoğan'ın Restinden Sonra Ab Alternatif Arayışında(10/10)7


Türkiye ile mülteci sözleşmesinin bozulacağı endişesine giren AB'nin yeni bir krize karşı alternatif aradığı öne sürüldü. Buna göre seçeneklerin başında mültecilerin Yunanistan'da durdurulması geliyor. Alman hükümeti ise alternatif arayışını spekülasyon olarak niteledi.



Mülteci kriziyle dağılmanın eşiğine gelen, Türkiye ile sözleşme sayesinde bir nebze rahat nefes alan Avrupa Birliği, sözleşmenin bozulabileceği telaşına düştü. AB'nin vize muafiyetine karşı şart koştuğu terörle mücadele yasasında Türkiye değişiklik yapmazsa, AB vize muafiyetini onaylamak istemiyor.



Bunun sonucu Türkiye, AB arasında imzalanan mülteci sözleşmesinin bozulacağı, AB'nin yeniden büyük bir mülteci akınıyla karşı karşıya kalacağı, ikinci bir mülteci krizini Avrupa'nın kaldıramayacağı endişesi yaşanıyor. Yeni bir mülteci akınıyla Schengen'in tamamen ortadan kalkacağı, sınır kontrollerinin AB içindeki serbest ticareti engelleyeceği ve ortak para birimi Euro'yu tehlikeye sokacağı bu korkuların başında geliyor. Alman Bild Gazetesi, AB ülkelerinin Türkiye ile sözleşmenin bozulması ihtimaline karşı alternatif arama, bir B planı hazırlama arayışı içine girdiğini yazdı.








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