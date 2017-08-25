ERDOĞAN'IN PORTRESİNİ ÇİZEN GÜLŞAH, BU SEFER ÜZDÜ: BABAM YOĞUN BAKIMDA DUA EDİN
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini çizen ve azmiyle tüm Türkiye'nin sevgisini kazanan Gülşah Yağmur Yazıcı, "Babam yoğun bakımda, dua edin" diyerek sevenlerinden yardım istedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini çizen ve Erdoğan tarafından Külliye'de ağırlanan Gülşah Yağmur Yazıcı, "Babam yoğun bakımda, dua edin" diyerek Twitter'dan sevenlerine seslendi.
"BABAM YOĞUN BAKIMDA, DUA EDİN"
Engellerini bahane etmeyip hayata tututan ve kara kalemiyle hayatı resmeden Gülşah Yağmur Yazıcı, sevenlerini üzdü. Twitter hesabından takipçilerine seslenen Yazıcı "Babam yoğunbakımda. Ben de çok kötüyüm. Dua edin" diyerek çağrıda bulundu.
ERDOĞAN KÜLLİYE'DE AĞIRLAMIŞTI
Hatırlanacağı gibi Gülşah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karakalemle portresini yapmış ve Twitter hesabından paylaşmıştı. Bunun üzerine Erdoğan, önce Twitter'dan teşekkür edip, ardından Gülşah'ı telefonla aramıştı. Daha sonra da Gülşah ve ailesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayıp, doğrudan teşekkür etmişti.
İşte Gülşah'ın Twitter paylaşımı:
Kaynak: haberinburada
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