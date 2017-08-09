Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapılan güvenlik toplantısı sona erdi. Çankaya Köşkü'nde, basın kapalı gerçekleştirilen toplantı 1,5 saat sürdü.

KİMLER KATILDI?

Toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın katıldı.MASADA NE VAR?

Konuyla ilgili olarak Reuters'a değerlendirmede bulunan bir yetkili toplantıda Suriye ve Irak'taki gelişmelerin ele alınacağını dile getirdi.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SÖZLERİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Pazartesi günü Rize'de yaptığı açıklamada, "Suriye ve Irak'taki oyunları bozacağız. Fırat Kalkanı ile ilk adımları attık. Irak'ta yeni terör bölgeleri ve oluşumlarının inşasına izin vermeyeceğiz" demişti.

Kaynak: haberinburada