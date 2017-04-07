ERDOĞAN'IN MİTİNGİNE GİDENLERİ TAŞIYAN OTOBÜS DEVRİLDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adana'daki mitingine gelen kafileyi taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Kazazedelerin yardımına gelen bir ambulans, bölgedeki aşırı yağıştan oluşan sel sularına kapılarak içindeki görevlilerle birlikte mahsur kaldı.
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