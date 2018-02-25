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Erdoğan'ın mitingi sırasında korkutan olay: Yanık mı kokuyor

ERDOĞAN'IN MİTİNGİ SIRASINDA KORKUTAN OLAY: YANIK MI KOKUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da vatandaşlara hitap ettiği sırada yayılan yanık kokusu korkuttu. Kokuyu fark eden Erdoğan, yanındakilere "Yanık mı kokuyor?" diye sordu.

Tarih : 25 Şubat 2018, 18:50
Puan Ver : Erdoğan'ın Mitingi Sırasında Korkutan Olay: Yanık Mı Kokuyor(8/10)4

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da partisinin kongresi öncesi vatandaşlara hitap etti. Miting sırasında yayılan yanık kokusu korku dolu anlara neden oldu.

ERDOĞAN, YANINDAKİLERE SORDU: YANIK MI KOKUYOR?

Kokuyu fark eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına ara verip yanındakilere "Yanık mı kokuyor?" diye sordu.

"BAKIN BAKALIM NEREDEN GELİYOR?" DİYE TALİMAT VERDİ

Bunun üzere yanındakiler Erdoğan'a "Evet efendim" yanıtını verdi. Bunun üzerine Erdoğan, "Bakın bakalım nereden geliyormuş?" diyerek talimat verdi. Yaşananların ardından Erdoğan, konuşmasına devam etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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