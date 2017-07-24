Adil Öksüz Almanya'da İddiasına Hükümet'ten İlk Açıklama: Teyit Edilmiş Bir Bilgi Yok
Azeri Politikacı Amirov'a Fetö Davasında 3 Yıl Hapis Cezası!
Kanada Başbakanı Yine Şaşırttı! Eşcinsel Yürüyüşünde Poz Verdi
İtalyan Golcü Antonio Cassano, Altı Günde İkinci Kez Futbolu Bıraktı
Mehmet Şimşek, Ekonomi Koordinasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Oldu
Ölümlü Kaza Yapan Sürücüyü Sarı Cant Yakalattı, Polisten Kaçamadı
City'nin Yeni Transferi Mendy, Futbol Tarihinin En Pahalı Defans Oyuncusu Oldu
Doktorların İki Kez Grip Diyerek Yolladığı Hentbolcu, Kansere Yakalandı
Rıza Çalımbay: Eto'o Konusunda Bize Gelen Bir Şey Yok
Alkollü Genç Kız, Ölümüne Neden Olduğu Kardeşini Canlı Yayında Paylaştı
Ryan Babel Harekatı Hesapları Karıştırdı
Ordu'daki Protokol Kavgasında Bakanlık Devreye Girdi
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi İçin İptal Koşulları
Yüzde 100 Akü Enerjisiyle Çalışan Feribot Denizle Buluştu
İstanbul'un Göbeğinde Halk Otobüsü 9 Otomobili Biçti: 11 Yaralı!
Eşini Pompalıyla Öldürmüştü, Şimdi De Baldızdan Sapıklık İddiası Geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ziyaretine Kuveyt Medyasından Yoğun İlgi
Deprem Uzmanından Rahatlatacak Açıklama: Endişe Edilecek Durum Yok
Kredi Kartları Online Alışverişe Ne Zaman Kapatılacak ?
Erdoğan'ın Körfez Ziyaretiyle İlgili Beştepe'den Açıklama

ERDOĞAN'IN KÖRFEZ ZİYARETİYLE İLGİLİ BEŞTEPE'DEN AÇIKLAMA


Erdoğan'ın Körfez Ziyaretiyle İlgili Beştepe'den Açıklama
Tarih : 24 Temmuz 2017, 16:40
Puan Ver : Erdoğan'ın Körfez Ziyaretiyle İlgili Beştepe'den Açıklama(9/10)5

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyareti sonrasında bir açıklama yaptı. Kalın, "Suriye ve Irak'taki terörle mücadele konuları ele alındı. Katar krizinin diyalog yoluyla çözümünü destekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"SURİYE, IRAK VE TERÖRLE MÜCADELE ELE ALINDI"

"Sayın Cumhurbaşkanımız, 23-24 Temmuz 2017 tarihlerinde Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'ı ziyaret etmişlerdir.

Ziyaretler kapsamında ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmeler ile terörle mücadele gibi bölgesel meseleler ele alınmıştır.

"KRİZİN DİYALOG YOLUYLA ÇÖZÜMÜNÜ DESTEKLİYORUZ"

Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Körfez bölgesinde yaşanan krizin aşılması amacıyla Kuveyt tarafından sürdürülen çabalara ve diğer girişimlere destek verdiğini ifade etmişler; krizin müzakere ve diyalog yoluyla çözümü için mevcut girişimlerin devam ettirilmesi hususunda muhataplarıyla mutabık kalmışlardır.

"İSLAM ÜLKELERİNİN BİRLİKTE HAREKET ETMESİ ÖNEMLİ"

Ayrıca İslam ülkelerinin birlik içinde hareket etmesinin ve ülkelerin egemenlik haklarının korunmasının önemi vurgulanmıştır.

Yatırımlar, turizm ve savunma sanayii başta olmak üzere mevcut ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda mutabık kalınmıştır."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Erdoğan  In  Körfez  Ziyaretiyle  İlgili  Beştepe  Den  Açıklama    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER