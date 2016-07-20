

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrılmasının ardından Marmaris'te konakladığı otele saldırı düzenleyen darbeci askerlerden biri, bir marketten alışveriş yaparken kameralarca kaydedildi.







TATİLCİ GİBİ DAVRANDI, BİSKÜVİ ALDI







Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırıdan sonra İçmeler Mahallesi'nde ormanlık alanda askerlerin yakalanması için geniş çaplı arama çalışmaları sürüyor. Marmaris ilçe merkezi ve diğer ilçelerde de genişletilen arama çalışmaları kapsamında bölgedeki bütün güvenlik kameralarının görüntüleri incelemeye alındı.







Marmaris'in Armutalan Mahallesi'nde bir marketler zincirinin güvenlik kamerasına yansıyan bir görüntüde aranan askerlerden olduğu belirtilen İsmail Yiğit'in, tatilci gibi davranarak üzerinde havlu ve şortla terlik ve bisküvi aldığı ve daha sonra marketten ayrıldığı görülüyor.