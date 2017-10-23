İstifası istenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Bağlaraltı Siteler Köprüsü'nün açılış törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada icraatlarını anlatan ve istifa etmeyen Altepe, gazetecilerin karşısına geçti. Ak Partili Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, gazetecilere yaptığı açıklamada "Yolsuzluk tembellik ve istismarla hiç suçlanmadık, adımız bu konularla hiç yanyana gelmedi. Bize yakışanı yapacağız. Kriz ortamı yaratmayacağız" diyerek belediye başkanlığı görevinden istifa etti.

AÇILIŞTA İSTİFA ETMEDİ

Bugün Bursa'daki açılış töreninde istifa etmesi beklenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin canlı yayında yaptığı konuşmada istifa etmesi bekleniyordu. Ancak Altepe, beklenin aksine buradaki konuşmasında istifa etmedi. İcraatlarını anlattı.

GAZETECİLERİN KARŞINA GEÇTİ

Yaptığı açılış konuşmasının ardından gazetecilerin karşısına geçen Altepe, "Bursa için çalışmaya devam ediyoruz. Kimseye menfaat ve haksız kazanç temin ettirmedik. Dedikodulara izin vermemek için Belediye Başkanı olduktan sonra tüm iş yerlerimi kapattım." dedi.

"Her girdiğimiz seçimden zaferle çıktık" vurgusu yapan Altepe, "Yolsuzluk tembellik ve istismarla hiç gündeme gelmedik" dedi.

"LİDERİMİZLE TERS DÜŞMEYECEĞİZ" DEYİP İSTİFA ETTİ

Altepe, "Partimiz ve liderimizle ters düşmeyeceğiz, hasar da vermeyeceğiz. Bize yakışanı yapacağız. Kriz ortamı oluşturmaya da yanaşmayacağız. Bu şartlarda da ülkeme hizmet imkanının kalmadığı ortadadır. Ben de belediye başkanlığı görevinden istifa ediyorum" dedi.

Altepe'nin konuşmasından satır başları:

"HER SEÇİMDEN ZAFERLE ÇIKTIK"

"Her girdiğimiz seçimlerden de zaferle çıktık. En son 16 nisan referandumunda da 6 büyük şehirde de yüzde 50'nin üzerinde oy alma başarısını gösterdik. Yolsuzluk, tembellik ve istismarla hiç suçlanmadık. Bursa halkı karşısında güven oranımız ve puanımız hiç düşmedi. Her zaman için güvenimizi koruduk.

"BAŞKA CAMİAYLA BAĞIMIZ OLMADI"

Fakat son günlerde özellikle bizim için çok değerli olan, gözbebeğimiz AK Parti'nin yönetimi tarafından ülke genelinde başlatılan yeniden yapılanma, değişim ve dönüşüm projesi adı altında bir eylem başlatıldı. Duyuruldu ki Bursa da bu uygulamanın içinde yer alıyor. 39 yıllık siyasi hayatımızda, buradaki tüm bağımlılığımız Milli Selamet, Refah, Fazilet ve AK Parti olarak devam etti. Görevlerimizi şerefimizle yapmış olduk. Başka hiçbir camiayla da bağımız bulunmamakta. Böyle bir teşkilat terbiyesi ve tecrübesi olan ömrünü bu davaya adamış biri olarak, hem siyasi görevlerde hem de belediye görevlerinde hep hizmet hep işbirliği konusunda adımlar attım. İbadet olarak gördüğüm bu yolda kavgadan yana hiç olmadım, muhalefette 10 yıl eski belediye başkanlarıyla da yaşadık. Kent kültürünü de ortaya koyduk.

"GÖREVİMDEN İSTİFA EDİYORUM"

Partimiz ve liderimizle ters düşmeyeceğiz, hasar da vermeyeceğiz. Bize yakışanı yapacağız. Kriz ortamı oluşturmaya da yanaşmayacağız. Bu şartlarda da ülkeme hizmet imkanının kalmadığı ortadadır. Ben de belediye başkanlığı görevinden istifa ediyorum. Alnımız ak, başımızda dik. Özellikle bizi değerli oylarıyla seçen partili veya partisiz bizden hizmet bekleyen tüm Bursalı hemşerilerimin anlayışla karşılayacağını biliyorum. "

RECEP ALTEPE KİMDİR?

1959 senesinde dünyaya gelen Recep Altepe doğma büyüme Bursalıdır. İlk, orta ve lise öğrenimini Bursa'da tamamlayan Altepe, Gazi Üniversitesi'nde eğitimini devam ettirdi.

Burada Mühendislik Fakültesi'nde Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

1983 senesinde kendi işini kurarak kalorifer, buhar kazanı imalatı, ısıtma-soğutma tesisatı ve proje işlerini yürütmüştür.

Recep Altepe, 2004 Türkiye Yerel Seçimleri'nde Osmangazi Belediye Başkanlığına, 2009 ve 2014 Türkiye Yerel Seçimleri'nde ise AK Parti´den Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi.

Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın askerlik arkadaşı olan Recep Altepe son günlerde görevinden istifası beklenen belediye başkanları arasındadır.

Kaynak: haberinburada