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ERDOĞAN'IN İSTİFASINI İSTEDİĞİ BURSA BELEDİYE BAŞKANI, YURT DIŞINA ÇIKTI


Erdoğan'ın İstifasını İstediği Bursa Belediye Başkanı, Yurt Dışına Çıktı
Tarih : 19 Ekim 2017, 17:20
Puan Ver : Erdoğan'ın İstifasını İstediği Bursa Belediye Başkanı, Yurt Dışına Çıktı(6/10)2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği belediye başkanları arasında yer alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, dün Saraybosna'ya gitti.

ANMA ETKİNLİKLERİNE KATILDI

Bosna-Hersek'in bağımsızlığının 25'inci yılı ve Aliya İzzetbegoviç'in vefatının 14'üncü yılı anma etkinliklerine katılacak olan Altepe'nin bu akşam veya yarın Bursa'ya dönmesi bekleniyor

"İSTİFAYA DİRENMEZ"

Başkan Recep Altepe'ye yakın kaynaklar, Altepe'nin istifaya direnmek gibi bir yapısının olmadığını belirtip, "Sanıyoruz gelişmeleri bekliyor. Yapacağı bazı görüşmelerden sonra hafta içinde istifa edebilir" dediler. AK Parti'ye yakın bazı kaynaklar ise Altepe'den sonra bu göreve gelecek isimlerin henüz netlik kazanmadığını, bu konuda Bursa Milletvekili olan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile milletvekillerinin görüşlerinin çok önemli olduğunu kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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