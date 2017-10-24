A Haber muhabiri Levent Ege'nin haberine göre Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, pazartesi günü istifa edecek.

GÖKÇEK İSE CUMARTESİ GÜNÜ İSTİFA EDECEK

Altepe'nin istifa açıklamasını yaptığı sırada gözlerin çevrildiği isimlerden Melih Gökçek, Külliye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüyordu. 18.00 sularında biten görüşmenin ardından Gökçek'in Cumartesi günü istifa edeceği duyuruldu. Gökçek de kısa süre sonra bu tarihi kendi Twitter hesabından açıkladı.

"VEFA DA VAR VEDA DA VAR" DEMİŞTİ

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur cephesinde ise sessizlik hakim. Geçen Perşembe katıldığı temel atma töreninde konuşan Uğur, "Bu işin içinde vefa da var, veda da var. Balıkesir için, ülkemiz için Allah'ın hayırlısını nasip etmesini diliyorum" demişti. Uğur'un konuşmasındaki "Bir de irade-i külliye var, bütün kainatı kontrol altında tutan. En son irade-i külliye ne derse o olur" ifadeleri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atıf olarak yorumlanmıştı. Bugün Amatör Spor Haftası'yla ilgili bir programa katılan Uğur, istifasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Uğur'un kararı merakla bekleniyor.

ERDOĞAN, İSTİFASINI İSTEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarının istifasıyla ilgili son "En kısa zamanda istifa edecekler." açıklamasında bulunmuştu.

İşte o açıklaması:

"Şimdi 3 belediye başkanımız daha var. Onlar da en kısa zamanda vereceklerine inanıyorum. İlgili arkadaşlarımız görüşmelerini yaptılar. Şu anda da zannediyorum bu istifayı vermenin onlar da hazırlığı içindeler. Yine söylüyorum, gereği neyse gereği yapılacaktır. Çünkü yetkili kurullarımız bu konuyla ilgili kararını vermiştir. Arkadaşlarımızla ilgili özellikle bir olumsuzluk sürecini tahrik etmek değil tam aksine teşkilatımızın bu noktada varmış olduğu karar sürecidir."AHMET EDİP UĞUR KİMDİR?

Ahmet Edip Uğur, 7 Nisan 1950 tarihinde Balıkesir'de dünyaya geldi.

Lise mezuniyetinin ardından İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi'ne eğitimine devam eden Uğur, Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Balıkesir Ticaret Odası Başkanlığı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Balıkesir Şube Başkanlığı ve AK Parti Balıkesir il başkanlığı yaptı.

2008 senesinde Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve "Mali ve İdari İsler" Başkanı oldu. Ayrıca Türkiye-Endonezya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanıdır.

Balıkesir Milletvekili olarak 18. Dönemde Parlamento'ya girdi. AK Parti Balıkesir Kurucu İl Başkanlığı da yapan Ahmet Edip Uğur , 22. Dönemde ikinci kez Milletvekili seçildi.

2007 Genel Seçimleri'nde 23. Dönem Balıkesir Milletvekili olarak yeniden Parlamento'ya girdikten sonra Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

30 Mart 2014 Mahalli İdareler seçiminde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı. 18.,22.,23. ve 24. Dönem Balıkesir Milletvekili ve Balıkesir Belediye Balkanı olan Uğur, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Ahmet Edip Uğur, 24 Ekim 2017 tarihinde yaptığı açıklamada, 30 Ekim 2017 Pazartesi günü Belediye Başkanlığı görevinden istifa edeceğini bildirdi.

Kaynak: haberinburada